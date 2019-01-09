Eskişehir'de Termometreler Eksi 9'u Gösterdi...porsuk Çayı Dondu

Eskişehir'de termometreler eksi 9'u gösterdi.

Eskişehir'de termometreler eksi 9'u gösterdi...Porsuk Çayı dondu

Gece -13 dereceleri gösteren termometreler, sabah saatlerinde ise -9'u derece olarak belirlendi.



ESKİŞEHİR - Eskişehir'de günlerdir etkili olan kar yağışı ve soğuk hava Porsuk Çayının donmasına neden oldu.

Yurdun büyük bölümündeki soğuk hava ve kar yağışı, Eskişehir'i de etkisi altına aldı. Günlerdir aralıklarla yağan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Dün gece ise iyice düşen hava sıcaklığı, don olaylarının yaşanmasına neden oldu. Gece -13 dereceleri gösteren termometreler, sabah saatlerinde ise -8 derece olarak belirlendi. Eskişehir'de, yaz aylarında turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği ve gondol seferlerinin yapıldığı Porsuk Çayı'nın yüzeyinin yer yer donduğu görüntülendi. Buz tutan çay üzerinde serçe ve karabatak cinsi kuşların ise soğuk havaya rağmen beslenmelerinden vazgeçmediği görüldü. Düşen hava ısısı sebebiyle Porsuk Çayı üzerinde oluşan buz tabakasının bazı yerlerde bazı yerlerde yoğunlaştığı, bazı yerlerde ise akıntının devam ettiği gözlemlendi.

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