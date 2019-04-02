Eskişehir'de Terör Operasyonu
19 dakika önce
Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı.
Eskişehir
'de, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele ekipleri, Diyarbakır
Ağır Ceza İlamat Masasınca "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan" 9 yıldır aranan Metin G'nin kent merkezinde olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:30 Kaynak: AA
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