Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Terör Operasyonu

Eskişehir'de Terör Operasyonu

19 dakika önce

Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı.

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Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Diyarbakır Ağır Ceza İlamat Masasınca "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan" 9 yıldır aranan Metin G'nin kent merkezinde olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:30 Kaynak: AA

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