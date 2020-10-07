Eskişehir'de terör operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Eskişehir'de terör operasyonu: 7 gözaltı

ESKİŞEHİR'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen 7 şüpheliyi takibe aldı. Savcılık talimatıyla operasyon düzenleyen polis ekipleri şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerin 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek veya aşağılamak, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapmak' suçundan haklarında işlem yapıldığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.



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