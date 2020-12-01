Eskişehir'de terör propagandası yapan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, sosyal medya hesaplarında PKK/YPG/KCK terör örgütü lehine propaganda yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/YPG/KCK lehine propaganda yaptıkları tespit edilen 8 şüpheliyi takibe aldı. Sarıcakaya ilçesinde yaşadıkları belirlenen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Eskişehir Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Farklı illerde oldukları tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyon ise sürüyor.
- Kaynak: DHA
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