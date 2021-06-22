ESKİŞEHİR'de jandarma ekiplerince sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla FETÖ, PKK/YPG/KCK terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.
Eskişehir Jandarma Komutanlığı TEM Şubesi ekipleri, kent merkezinin yanı sıra Tepebaşı, Odunpazarı, Sarıcakaya, Çifteler ve Mahmudiye ilçelerinde 9 kişinin sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla FETÖ, PKK/YPG/KCK terör örgütlerinin propagandasını yaptığını belirledi. Savcılık talimatıyla gözaltına alınarak ifadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.2 İNTERNET SİTESİ KAPATILDI
Ayrıca, PKK terör örgütünü övücü, Türkiye Cumhuriyeti devleti aleyhine kamuoyunu yanıltıcı yayınlar yaptığı belirlenen ve merkezi Almanya'da bulunan 2 internet sitesi Eskişehir Sulh Ceza Mahkemesi kararı ile kapatıldı. Kapatma kararı verilen internet sitelerinin yöneticiliğini yapan ve yurt dışında yaşadığı belirlenen 2 şüphelinin kimlik tespiti yapılarak haklarında adli soruşturma açıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de terör propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika