Son dakika haberi... Eskişehir'de teşvikli yatırım tutarı 1,1 milyar lirayı geçti - Son Dakika

Son dakika haberi... Eskişehir'de teşvikli yatırım tutarı 1,1 milyar lirayı geçti

13.11.2020 11:43
Son dakika haberi... Eskişehir'de teşvikli yatırım tutarı 1,1 milyar lirayı geçti, System.String[]

Son dakika haberine göre Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, kentte yılın ilk 9 ayındaki teşvik belgeli yeni yatırım tutarının 1,1 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, kentte yılın ilk 9 ayındaki teşvik belgeli yeni yatırım tutarının 1,1 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Küpeli, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 pandemisine rağmen sanayinin yatırımlarına devam ettiğini belirterek, sanayi sektörü olarak, insanlara yeni AŞ ve iş imkanı yaratırken, ülke ekonomisine güç vermeyi sürdürdüklerini kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan teşvik belgeli yatırım istatistiklerine göre, 2020 yılının ilk 9 aylık döneminde Eskişehir'de 1 milyar 106 milyon liralık yeni yatırım için yatırım teşvik belgesi alındığı bilgisine yer veren Küpeli, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Bu yılın ilk 9 aylık döneminde Eskişehir'de yapılacak 50 yeni yatırım için 1,1 milyar TL'lik yatırım teşvik belgesi alınmış olup, bu yatırımlar bin kişiye yeni iş imkanı sağlayacaktır. Alınan teşvik belgelerinin sektörel dağılımına baktığımızda 38 yeni yatırım ve toplam 948 milyon liralık yatırım tutarıyla imalat sanayi yatırımları ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Diğer sektörlerde ise dağılıma baktığımızda, madencilik sektöründe ise 60 milyon liralık 4 yeni yatırım, enerji sektöründe 34 milyon liralık 3 yeni yatırım ve hizmetler sektöründe 41 milyon liralık 4 yeni yatırım ile tarım sektöründeki 22 milyon liralık bir yeni yatırım için yatırım teşvik belgesi alınmış durumda. Yaşadığımız bu zor pandemi dönemine karşın, başta sanayimiz olmak üzere tüm iş dünyamız yatırım yapmaya devam ediyor."

"Ülkemiz ekonomisine güç vermeyi sürdüreceğiz"

Küpeli, Eskişehir OSB'de arsa tahsislerimizde son 10 yılın yıllık rekorunu kırıldığını belirterek:

"Yılbaşından bugüne kadar OSB'de 40 yeni yatırımcımıza 834 bin metrekarelik yeni alan tahsis ettik. Büyük ve güçlü Türkiye ekonomisi ancak yeni yatırımlarla ve yüksek katma değerli üretim ile mümkün olabilir. Biz de bu amaç doğrultusunda, Eskişehir OSB yönetimi olarak göreve gediğimiz günden bugüne kadar yeni yatırımları bölgemize kazandırmak için sürekli çalışıyoruz. Sanayi sektörü olarak, insanlarımıza yeni AŞ ve iş imkanı yaratırken, ülkemiz ekonomisine güç vermeyi sürdüreceğiz."

Son dakika haberi... Eskişehir'de teşvikli yatırım tutarı 1,1 milyar lirayı geçti

Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir, Yatırım, OSB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Eskişehir'de teşvikli yatırım tutarı 1,1 milyar lirayı geçti - Son Dakika Ekonomi


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