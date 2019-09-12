Eskişehir'de ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Yaralanan İzzet Çakır ile kamyonet sürücüsü İsmail Demirci, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Arif Çakır ile araçta bulunan eşi Sevim Çakır olay yerinde hayatını kaybetti.

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