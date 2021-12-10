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Eskişehir'de ticari araçların kış lastiği denetlendi - Son Dakika

Eskişehir'de ticari araçların kış lastiği denetlendi

10.12.2021 10:51
Eskişehir'de ticari araçların kış lastiği denetlendi

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kış lastiği denetimleri gerçekleştirildi.

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kış lastiği denetimleri gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince Eskişehir- Bursa karayolu üzerindeki kontrol noktasında denetim gerçekleştirildi. 1 Aralık tarihinden itibaren ticari amaçlı kullanımda olan araçlara zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması, gerçekleştirilen uygulamayla denetlendi.

Uygulama noktasında yapılan denetimde durdurulan araçların lastikleri kontrol edildi. Kış lastiği olmayan araçlara cezai işlem uygulanırken, takılı kış lastiklerinde diş derinliği kontrol edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de ticari araçların kış lastiği denetlendi
Eskişehir'de ticari araçların kış lastiği denetlendi
Eskişehir'de ticari araçların kış lastiği denetlendi
Eskişehir'de ticari araçların kış lastiği denetlendi
Eskişehir'de ticari araçların kış lastiği denetlendi
Eskişehir'de ticari araçların kış lastiği denetlendi
Eskişehir'de ticari araçların kış lastiği denetlendi

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de ticari araçların kış lastiği denetlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de ticari araçların kış lastiği denetlendi - Son Dakika
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