TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü öldü

24.08.2022 14:32
TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü öldü

ESKİŞEHİR'de TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü Yiğit Üzeyir Ergan (20), hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR'de TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü Yiğit Üzeyir Ergan (20), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı 75'inci Yıl Mahallesi Tornacılar ve Oto Tamirciler Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Yiğit Üzeyir Ergan, kullandığı motosikletle, Hamza H. (55) idaresindeki 26 AES 876 plakalı TIR'a çarptı. Ağır yaralanan Ergan, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. TIR şoförü Hamza H., ifadesi için polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Odunpazarı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

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