Eskişehir'de tır devrildi, 1 yaralı

Kaza yapan tır şoförünü araçtan otobüs şoförü çıkardı

Otobüs şoförü ve yolcular yaralı için seferber oldu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, yoldan çıkan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kazayı gören bir yolcu otobüsünün şoför, muavin ve yolcuları durarak yaralı şahsı araçtan çıkardı.

Alınan bilgiye göre kaza, Eskişehir- Ankara karayolunun 36'ncı kilometresinde yaşandı. Akşam saat 22.00 sıralarında Mehmet Salih Toncer idaresindeki 27 DM 966 plaklı tır, Eskişehir istikametine geldiği esnada iddialara göre bir anlık dalgınlıkla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracı şeritte tutmaya çalışan şoför, yoldan çıkarak şarampole devrildi.



Kazayı görüp otobüsü durdurdular

Bu esnada Yozgat'a doğru hareket eden ve karşı yöndeki kazayı fark eden yolcu otobüsünün şoförü uygun bir yer bularak hemen durdu. Otobüsün şoför ve muavini, durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kaza sonrasında tır içerisinde başından yaralanan Tonçer'i araçtan çıkaran otobüs şoförü, muavin ve yolcular, tır sürücüsünü yol kenarına getirdi. Otobüste bulunanlar, ekipler olay yerine gelene kadar yaralının başında bekledi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri de yol güvenliğini sağlayarak trafiğin yoğunluğunu azalttı.

Kaza sebebiyle tırda maddi hasar oluşurken yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.