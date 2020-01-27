Eskişehir'de tır devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Eskişehir'de tır devrildi: 2 yaralı
6 saat önce
Eskişehir'de tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:09 Kaynak: AA
Eskişehir'de tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ercan Kuşçu idaresindeki 44 VT 044 plakalı tır, Eskişehir- Ankara kara yolunun üniversite kavşağı yakınlarında refüje çarparak devrildi.
Kazada sürücü Kuşçu ile araçta bulunan Erdinç Karanfil yaralandı.
112 Acil Servis sağlık ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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