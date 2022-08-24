Eskişehir'de tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Eskişehir'de tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü

24.08.2022 13:14
Eskişehir'de tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Eskişehir'de tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Eskişehir'de tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yiğit Üzeyir Ergan idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, 75. Yıl Mahallesi Oto Tamirciler Sanayi Sitesi Adahisar Sokak'ta Hamza Hüyük'ün kullandığı 26 AES 876 plakalı tıra çarptı.

Kazada ağır yaralanan Yiğit Üzeyir Ergan, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü Hüyük'ün, ifadesinde, saman yüklü tırı ile seyir halindeyken motosikletin yokuş yukarı yoldan kayarak gelip aracına çarptığını söylediği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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