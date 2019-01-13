Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Tırın Çarptığı Kadın Öldü

Eskişehir'de Tırın Çarptığı Kadın Öldü

1 saat önce

Eskişehir'de tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Eskişehir'de Tırın Çarptığı Kadın Öldü, System.String[]
Eskişehir'de tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cevdet G. idaresindeki 26 AAN 197 plakalı tır, Yenidoğan Mahallesi Sevinç Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Arzu Bıyık'a (26) çarptı.

Fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenilen Bıyık, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:13 Kaynak: AA

Yenidoğan Mahallesi, Eskişehir, Güncel
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