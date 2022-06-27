Kazada yaralanan sürücü Uzun ile araçta yolcu olarak bulunan babası Hüseyin Uzun , 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de tırın devrilmesi sonucu sürücü ile babası yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.