TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen TIR'a çarpan otomobil sürücüsü Ahmet Coşkun (83) hayatını kaybetti.

Kaza, Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Coşkun yönetimindeki 26 AV 530 plakalı otomobil, iddiaya göre hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen Nedret Köken yönetimindeki 60 TJ 302 plakalı TIR ile çarpıştı. Coşkun, demir yığını haline dönüşen otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Coşkun'un cesedi itfaiye görevlileri tarafından çıkarılarak otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü ise ifadesi için jandarma karakolu'na götürüldü.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.