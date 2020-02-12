Eskişehir'de toplanan yardımlar tırla deprem bölgesine gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de toplanan yardımlar tırla deprem bölgesine gönderildi - Son Dakika

Eskişehir'de toplanan yardımlar tırla deprem bölgesine gönderildi

6 saat önce

Eskişehir'de, Elazığ ve Malatya'daki depremden zarar gören vatandaşlar için toplanan yardım malzemeleri bir tıra yüklenerek yola çıkarıldı.

Eskişehir'de toplanan yardımlar tırla deprem bölgesine gönderildi, System.String[]

Eskişehir'de, Elazığ ve Malatya'daki depremden zarar gören vatandaşlar için toplanan yardım malzemeleri bir tıra yüklenerek yola çıkarıldı.

Vilayet Meydanı'nda, bin kolinin bulunduğu tırın uğurlanması dolayısıyla tören yapıldı.

Törende konuşan Vali Özdemir Çakacak, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Vali Çakacak, şunları söyledi:

"Depremin daha ilk saatlerinden itibaren başta Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız olmak üzere devletimiz tüm kurumlarıyla depremin yaralarını sarmak üzere bölgedeydi. AFAD koordinesinde depremden etkilenen vatandaşlarımız için başlatılan yardım kampanyasına yurt içinden ve yurt dışından büyük teveccüh gösterilmiş, kardeşlerimizin yarasının sarılması için adeta milli seferberlik başlatılmıştır. Devletimiz güçlü bir devlettir. Tüm Türkiye'den olduğu gibi Eskişehir'den de AFAD'ın koordinesinde kamu kurum ve kuruluşları, odalar, sivil toplum kuruluşlarımız tarafından deprem bölgesine çeşitli yardımlar gönderildi. Bugün de Eskişehir Valiliği olarak, hayırsever hemşehrilerimizin desteğiyle depremden mağdur olan vatandaşlarımıza bin koli ihtiyaç malzemesi gönderiyoruz."

Daha sonra tır, Elazığ'a hareket etti.

Eskişehir, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan kürsüdeyken salondaki bir vatandaş: Çoluğum çocuğum aç, bana yardım edin
YTÜ'lü öğrencilerden Bedri Gencer'e tepki: Bizim hocamız olamaz Ahmet Davutoğlu, sosyal medyadan sokaktaki vatandaşın sorularını yanıtlayacak İlker Başbuğ'un başlattığı "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmasına İsmail Hakkı Pekin'den Erdoğan'a destek geldi

Son Dakika Haberleri
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 21:37:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de toplanan yardımlar tırla deprem bölgesine gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]