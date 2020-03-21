Eskişehir'de toplu asker uğurlama törenlerine yasaklama - Son Dakika
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Eskişehir'de toplu asker uğurlama törenlerine yasaklama

6 saat önce

Eskişehir Valisi Özdemi Çakacak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlama törenlerine geçici süreyle yasaklandığını bildirdi.

Eskişehir'de toplu asker uğurlama törenlerine yasaklama, System.String[]

Eskişehir Valisi Özdemi Çakacak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlama törenlerine geçici süreyle yasaklandığını bildirdi.

Çakacak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sosyal mesafe kuralı gereği, bulaşma riskini en aza indirmek amacıyla Eskişehir'deki tüm asker uğurlama törenlerinin yasaklandığını duyurdu.

Vali Çakacak, yasağa uymayanlarla ilgili adli ve idari işlem yapılacağını vurguladı.

Eskişehir, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:20 Kaynak: AA

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