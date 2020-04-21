Eskişehir'de toplu çalışılan iş yerlerine ücretsiz maske dağıtılmaya başlandı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Eskişehir'de toplu çalışılan iş yerlerine ücretsiz maske dağıtılmaya başlandı - Son Dakika

Eskişehir'de toplu çalışılan iş yerlerine ücretsiz maske dağıtılmaya başlandı

6 saat önce

Eskişehir Valiliği tarafından 10 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinden Ticaret ve Sanayi Odaları aracılığıyla alınan maske talepleri, ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

Eskişehir'de toplu çalışılan iş yerlerine ücretsiz maske dağıtılmaya başlandı, System.String[]

Eskişehir Valiliği tarafından 10 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinden Ticaret ve Sanayi Odaları aracılığıyla alınan maske talepleri, ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla; sanayi işyerlerinde çalışanların takması/kullanması zorunlu hale getirilen maske temininde yaşanabilecek sıkıntıların önlenmesi adına 10 ve üzeri çalışanı olan işyerlerine valilikler aracılığıyla ihtiyaç tespiti yapılarak maske dağıtılması hususu gündeme gelmiştir. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanarak yürürlüğe giren genelge gereği, insanların günlük ihtiyaçlarını görebileceği işyerlerinde hijyeni sağlamak amacıyla maske ve eldiven kullanımı zorunlu hale getirildi.

Talimatlar gereğince Eskişehir Valiliği tarafından 10 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinden Ticaret ve Sanayi Odaları aracılığıyla alınan maske talepleri, ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

Konu ile ilgili yapılan bir açıklamada, " Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın talimatları doğrultusunda Vali Yardımcısı Kubilay Ant'ın koordinasyonunda güvenlik görevlileri maske talebinde bulunan işyerlerine ücretsiz olarak maskeleri teslim etmektedir. Bilindiği üzere, Korona virüs salgınından korunmak için alınması gereken en önemli tedbirlerden biri maske takmaktır. Toplum sağlığını korumak adına vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda, pazar ve marketlerde, kalabalık iş ortamlarında maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Kararın uygulanmaya başladığı ilk andan itibaren vatandaşlarımızın maske ihtiyacını karşılamak üzere gerekli tüm önlemler devletimiz tarafından alınmıştır. Firmalarımızın faaliyetlerini devam ettirmelerini sağlamak amacıyla gerekli tüm tedbirler ilgili kurumlarımızın gözetim ve denetiminde uygulanmaktadır. Firma çalışanlarımızın da kurallara uyarak Covid-19 ile mücadelemize destek vermeleri bizler için büyük önem arz etmektedir" dedi. - ESKİŞEHİR

Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı, Eskişehir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 12:50 Kaynak: İHA

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