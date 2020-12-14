Eskişehir'de toplu iş sözleşmesi sevinci - Son Dakika

Eskişehir'de toplu iş sözleşmesi sevinci

14.12.2020 16:46
Eskişehir'de toplu iş sözleşmesi sevinci, System.String[]

Eskişehir merkez ilçesi Tepebaşı Belediyesi ile GENEL-İŞ Sendikası arasında düzenlenen toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Eskişehir merkez ilçesi Tepebaşı Belediyesi ile GENEL-İŞ Sendikası arasında düzenlenen toplu iş sözleşmesi imzalandı. Belediye emekçileri, sözleşme ile önemli kazanımlar elde ederken Başkan Ataç, "Sendikasız işçinin değil, örgütlenmenin yanında olduk, yararına inandık" dedi.

Tepebaşı Belediyesi ile DİSK'e bağlı GENEL-İŞ arasında düzenlenen toplu iş sözleşmesi, imza altına alındı. Tepebaşı Belediye Meclis Salonu'nda koronavirüs önlemleri eşliğinde düzenlenen imza törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcıları, DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve GENEL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, GENEL-İŞ Toplu Sözleşmeler Daire Başkanı Çetin Çalışkan, GENEL-İŞ Eskişehir Şube Başkanı Günay Ayaz ve sendikalılar katıldı.

"Birçok kazanım sağladık"

GENEL-İŞ Eskişehir Şube Başkanı Günay Ayaz yaptığı konuşmada, "Önemli bir toplu sözleşmeyi hep birlikte atlattık. KHK'lar ve çeşitli yasal zorunluluklar sebebiyle özgür biçimde sözleşmemizi yapamamıştık. Biz, Tepebaşı Belediyesi'nde çalışan işçiler olarak bu toplu sözleşme ile birçok kazanım sağladık. Sağ olsun Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç ve yönetimi, bu süreçte işçi arkadaşlarımızın çektikleri sıkıntılar konusunda çözüm yollarını ortaya koydular. Hep birlikte güzel bir toplu sözleşme imzalayacağımıza inanıyorum. Pandemi koşullarında işimizi, ekmeğimizi korumak, büyütmek çok önemli. Yüzlerce işçinin çok zor bir dönemde çalıştığı dönemde, CHP'li belediyelerde de işçilerimiz çalışmakta. Onların haklarının korunarak ileriye taşınması çok önemli. İnşallah gelecek dönemki sözleşmelerimizde işçi arkadaşlarımız, kadrolu işçi noktasına gelecektir" sözlerini kullandı.

"Halka hizmet görevini hep birlikte yürütüyoruz"

GENEL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ise "Zor koşullarda, zor zamanlardan geçiyoruz. Bu çatı altında hep birlikteyiz. Halka hizmet görevini hep birlikte yürütüyoruz. Belediyenin, ülkenin durumunu da göz ardı etmiyoruz. Bir demokrasi krizi, siyasi kriz var. Ülkenin içinde olduğu durum emeğe, çalışanlara, mali fon olarak belediyelere nasıl yansıyor, hepsini değerlendiriyoruz. Bugün, demokrasinin bütün değerlerinin alaşağı edildiği bir ülkede hizmet veriyoruz. Hukukun, adaletin, yargının olmadığı bir ülkedeyiz. Bunun emeğe yansımasını, hep birlikte yaşıyoruz. İşsizlik, iş cinayetleri alabildiğine fazla. Bu toplu sözleşme, insanca yaşam noktasında değerlendirildiğinde, bu tabloyu oluşturan herkese başta Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç ve şubemiz olmak üzere teşekkür ediyorum. Bu sözleşmenin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Emekçinin daima yanındayım"

Sözleşmenin hayırlı olmasını temenni eden Başkan Ataç ise emekçilerin daima yanında olduğunu vurgulayarak, "Gönül isterdi daha fazlasını yapabilelim ama Türkiye'nin koşulları çok farklı bir noktada. Birbirimize anlayış göstereceğiz, destek vereceğiz. Hepimizin bu ülkede refah, özgürlük, mutluluk ve demokrasi içinde yaşamamız, en büyük dileğimdir. Son bir yıldır da sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Ülkede var olan bir ekonomik krizin üstüne bir de pandemi geldi. Yaklaşık bir 8-9 aydır, pandemiyi ekonomik krizle birlikte yaşıyoruz. Ondan önceki zorunlu sözleşme iki yıl içindi. Bu süreçte emekçi arkadaşlarımızın da sıkıntıları oldu, elimizden geldiğince çözmeye çalıştık. Belediyelerin de çok büyük sıkıntıları vardı. 1999'dan beri bu işin içindeyim, bugüne kadar böyle büyük sıkıntılarımız olmamıştı. 18 yılda Türkiye'yi bu hale getirdiler. Demokrasi yakında gerçekleşecek diye umuyorum, artık Türk halkı neyin ne olduğunu çok iyi anladı. Bu hükümet geldiğinden beri emekçinin yanında olmadı, bunu hep beraber yaşıyoruz. Bu hükümet döneminde sendikalı işçi sayısında da ciddi düşüş var. Biz Tepebaşı Belediyesi olarak, hiçbir zaman sendikasız işçinin değil, örgütlenmenin yanında olduk, yararına inandık. 1999'dan beri çalışanlarımız ile birlik ve beraberlik içinde bugünlere geldik. Ben şahsım adına daima emekçinin yanındayım, onların daha iyi olmasını isterim" sözlerini kullandı.

"Var olanın en iyisini vermeye gayret ettik"

Başkan Ataç konuşmasının devamında, mevcut şartlarda işçiler için en iyi imkanları sunmaya gayret ettiğini belirterek, "Koşullar nedeniyle düşündüklerimizin tamamını gerçekleştiremiyoruz. Ama var olanın da en iyisini vermeye gayret ettik. Gerçekten güzel de bir sözleşme dönemi geçirdik. Çatışma, bağrışma olmadı ve gönül rahatlığı ile karşılıklı olarak bu aşamaya getirdik. Yine söylüyorum, en iyisi değil ama olabileceğin en iyisini sunuyoruz. Bugün, asgari ücretle geçinebilmek çok zor arkadaşlar. Asgari ücretin ne pazarlığı olabilir ki? Ne veriyorsunuz da neyin pazarlığını yapıyorsunuz? Maalesef ülke bu vaziyette. Şu dönemde her yer kapatılıyor, yapılan iş doğru. Ama esnafı neden düşünmüyorsun? Kapatmak kolay ama o esnafın kepengini kapatması çok zor. Almanya'da 10 bin avro kapanan esnafa hibe veriliyor. Yanında çalışan varsa 13 bin avroya çıkarıyor. Bakın, sosyal devlet budur. Biz devleti ancak öyle hissederiz. Bugün bu destek şart. Türkiye'nin en büyük sorunu denince, ekonomi ile işsizlik söylenir. Bana göre ise demokrasi ile hukuk eksikliği var. Bunlar olsa zaten ekonomik kriz de olmaz, işsizlik de olmaz. Bunun için de acilen güçlendirilmiş parlamento sistemine geçmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imza altına alındı. Tepebaşı Belediyesi işçileri de Başkan Ataç'a emeğin ve emekçinin yanında olduğu için teşekkürlerini iletti.

Toplu iş sözleşmesi

1 Temmuz 2020 - 30 Haziran 2022 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesinden bin 470 çalışan yararlanacak. Sözleşme, iş güvencesi ve ücretlerde artış sağlıyor. İmza altına alınan sözleşme ile Ocak 2021 itibariyle Tepebaşı Belediyesi çalışanlarının eline geçen en düşük rakam 3 bin 425,91 TL'ye ulaşmış oldu. Sözleşme ile sağlanan ücret artışları ise 2020 ikinci altı ay için yüzde 7, 2021 ilk altı ay için yüzde 7, 2021 ikinci altı ay için yüzde 8 ve 2022 ilk altı ay için yüzde 7 olarak gerçekleşti. Böylelikle genel olarak maaşlarda yüzde 30 - yüzde 40 oranında iyileştirme yapılmış oldu.

Ayrıca ek kazançlarda yol, yemek, yakacak ve çocuk yardımlarında iyileştirme yapıldı. Ramazan ve Kurban Bayramı yardımları artırıldı. Bu sene ilk kez 1 Mayıs, 29 Ekim resmi bayramlarında prim verilmesi, Aralık ayında tek sefer 100 TL gıda yardımı verilmesi de sözleşmede yer aldı. Engelli çocuğu olan çalışanlar, her çocuk için 350 TL engelli yardımı alacak. 8 Martta tüm kadın çalışanlar, 3 Aralık'ta ise engelli çalışanlar izinli sayılacak. Eşit ücret uygulaması kapsamında taban ve mesleki grup ücretlendirilmesi çalışması yapılırken; kadına yönelik şiddet uygulayan çalışanlar disiplin kuruluna sevk edilecek ve şiddete maruz kalan kadın çalışanlar için de gerekli koruma tedbirleri alınacak. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de toplu iş sözleşmesi sevinci
Eskişehir'de toplu iş sözleşmesi sevinci
Eskişehir'de toplu iş sözleşmesi sevinci
Eskişehir'de toplu iş sözleşmesi sevinci

GENEL-İŞ Sendikası, Eskişehir, Tepebaşı, İşçiler, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Eskişehir'de toplu iş sözleşmesi sevinci - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsü atlatan Yılmaz Vural, gözyaşları eşliğinde hastaneden taburcu oldu BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş görevinden istifa etti Kırşehir'de 7 yıl önce işlenen cinayet, gözlük ve iç çamaşırı markasıyla aydınlatıldı Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge! Muafiyeti suistimal edene idari yaptırım uygulanacak 15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi İsrail gazetesinden Joe Biden'a şaşırtan çağrı: Türkiye üç kıtayı kapsayan bir güç, Ankara ile aranı iyi tut Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Yılbaşında 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum
Kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp eden şahıs ikinci kez serbest bırakıldı Kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp eden şahıs ikinci kez serbest bırakıldı         
16:24
Usta sanatçı Erkut Taçkın hayatını kaybetti Usta sanatçı Erkut Taçkın hayatını kaybetti         
16:14
Eşinden işkence gören Sema, sosyal medyadan yardım istedi Eşinden işkence gören Sema, sosyal medyadan yardım istedi         
15:58
Profesörden skandal iddia: Almanya'daki huzurevlerinde binlerce yaşlı cinsel saldırıya uğruyor Profesörden skandal iddia: Almanya'daki huzurevlerinde binlerce yaşlı cinsel saldırıya uğruyor         
15:44
Son Dakika! Denizli'de foseptiğe giren 3 işçi, egzozdan zehirlenerek hayatını kaybetti Son Dakika! Denizli'de foseptiğe giren 3 işçi, egzozdan zehirlenerek hayatını kaybetti         
15:40
Sivas Belediyesi'nin yakacak desteğine 10 bin başvuru Sivas Belediyesi'nin yakacak desteğine 10 bin başvuru         
15:03
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu         
14:22
Eski sevgili dehşeti! 10 yerinden bıçaklanan Çağla, yaşam mücadelesini kazandı Eski sevgili dehşeti! 10 yerinden bıçaklanan Çağla, yaşam mücadelesini kazandı         
14:14
Karşı yönden gelen otomobille başıboş inek kafa kafaya çarpıştı! İlginç kaza kamerada Karşı yönden gelen otomobille başıboş inek kafa kafaya çarpıştı! İlginç kaza kamerada         
14:04
Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu         
13:49
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu         
13:27
Koronavirüs adaçayına ilgiyi arttırdı, çiftçiler ürün yetiştiremiyor Koronavirüs adaçayına ilgiyi arttırdı, çiftçiler ürün yetiştiremiyor         
13:17
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: İngilizlerden geri alınan ata tohumları paha biçilmez Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: İngilizlerden geri alınan ata tohumları paha biçilmez         
11:32
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı         
11:12
Uğur Arslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı Uğur Arslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı         
11:02
Hülya Açıkgöz'den ihanet uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz'den ihanet uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 16:52:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de toplu iş sözleşmesi sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei