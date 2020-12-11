Eskişehir'de toplu taşıma araçlarında 'HES kodu' uygulaması - Son Dakika

Eskişehir'de toplu taşıma araçlarında 'HES kodu' uygulaması

11.12.2020 16:59
Eskişehir'de toplu taşıma araçlarında 'HES kodu' uygulaması, System.String[]

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına vatandaşlar HES kodu sorgulanarak alınmaya başlandı.

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına vatandaşlar HES kodu sorgulanarak alınmaya başlandı. Kartlarına HES kodunu eşleştirmeyenler, toplu taşıma araçlarına binemedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesine göre tüm Türkiye'de zorunlu hale gelen toplu taşımada HES kodu uygulaması, Eskişehir'de başladı. İnternetten Büyükşehir Belediyesi'nin destek merkezlerine giderek ve ALO 153 üzerinden yaklaşık 200 bin kişi kart eşleştirmesi yaparken, bugünden itibaren HES kodu eşleştirmesi yapmayanlar tramvay ve halk otobüsleri gibi toplu taşıma araçlarına alınmadı. Tramvay duraklarına gelen ve HES kodu eşleştirmesi yapmayan ya da yanlış yapanlara güvenlik görevlileri yardımcı oldu.

COVID-19 TANILI YA DA TEMASLI OLANLAR HAKKINDA YASAL İŞLEMBüyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Covid-19 tanılı ya da temaslı olan kişilerin tramvay ve otobüslere binme girişiminde bulunup, kart okuturlarsa, karantinayı bozup dışarı çıktıkları bilgisi sistemden ilgili bakanlıklarca tespit edilerek haklarında işlem başlatılacağı belirtilerek, "Ne yazık ki hem şehrimizde hem de ülkemizde vaka sayıları artıyor. Salgının yayılması için riskli ortamların başında da toplu taşımalar geliyor. Yerel yönetimler bu riski en aza indirmek için tüm tedbirleri alsa da Türkiye genelinde özellikle pik saatlerde araçlarda oluşan yoğunluğa bağlı olarak bulaş riski artıyor. Bu sebeple İçişleri Bakanlığı kararıyla toplu taşımada HES kodu uygulamasına Eskişehir'de başladık. İnternet üzerinden, destek noktalarımıza gelerek veya ALO 153 üzerinden eşleştirme yapan 200 bine yakın kart sahibi dışında hiçbir vatandaşımız eşleştirme yapıncaya dek toplu taşımadan faydalanamayacak. Kod ve kart entegrasyonu ile Covid-19 tanılı ya da temaslı olan vatandaşların seyahat kartları, izolasyon süreleri boyunca otomatik olarak askıya alınacak. Şayet bu kişiler tramvay ve otobüslere binme girişiminde bulunarak kart okuturlarsa, karantinayı bozup dışarı çıktıkları bilgisi sistemden ilgili bakanlıklarca tespit edilerek haklarında işlem başlatılacak" denildi.VATANDAŞLAR MEMNUN Tramvay durağına gelen Nezahat Yılmaz, HES kodu eşleştirmesini hemen yaptırdıklarını ifade ederek, "Problem olmasın diye duyduğumuz gibi hemen yaptırdık. Kurallara uymak zorundayız" dedi.Cep telefonu ile eşleştirme yapmaya çalışan Özlem Maraşlı, ise "HES kodumu şu an telefonumdan eşleştirdim. Hep evde olduğum için toplu taşıma kullanmıyorum. Memlekete gideceğim için bugün kullanma gereği duydum" diye konuştu.HES kodunun daha 10 gün daha süresinin olduğunu ancak eşleştirme yapamadığı belirten Zeynep Yurtaydın da "Eşleştirme yapıyordum olmadı. HES kodumun süresinin 10 günü vardı normalde. Tekrar HES kodu almam gerekecek" dedi.

Eşleştirme işlemi için vatandaşların aralık ayı sonuna kadar hafta içi mesai saatleri içinde ALO 153'ü arayarak destek alabileceklerini ifade eden yetkililer, www.eskisehir.bel.tr üzerinden de işlemin kısa sürede yapılabildiğini belirtti.


Eskişehir'de toplu taşıma araçlarında 'HES kodu' uygulaması
Eskişehir'de toplu taşıma araçlarında 'HES kodu' uygulaması
Eskişehir'de toplu taşıma araçlarında 'HES kodu' uygulaması
Eskişehir'de toplu taşıma araçlarında 'HES kodu' uygulaması
Eskişehir'de toplu taşıma araçlarında 'HES kodu' uygulaması
Eskişehir'de toplu taşıma araçlarında 'HES kodu' uygulaması
Eskişehir'de toplu taşıma araçlarında 'HES kodu' uygulaması
Eskişehir'de toplu taşıma araçlarında 'HES kodu' uygulaması
Eskişehir'de toplu taşıma araçlarında 'HES kodu' uygulaması
Eskişehir'de toplu taşıma araçlarında 'HES kodu' uygulaması
Eskişehir'de toplu taşıma araçlarında 'HES kodu' uygulaması
Eskişehir'de toplu taşıma araçlarında 'HES kodu' uygulaması
Eskişehir'de toplu taşıma araçlarında 'HES kodu' uygulaması
Eskişehir'de toplu taşıma araçlarında 'HES kodu' uygulaması
Eskişehir'de toplu taşıma araçlarında 'HES kodu' uygulaması

Toplu Taşıma, Eskişehir, HES kodu, HES, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de toplu taşıma araçlarında 'HES kodu' uygulaması - Son Dakika


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