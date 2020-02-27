Eskişehir'de toplu taşıma araçlarında temizlik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de toplu taşıma araçlarında temizlik - Son Dakika

Eskişehir'de toplu taşıma araçlarında temizlik

6 saat önce

Eskişehir'de toplu taşıma araçlarında temizlikESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi, her gün binlerce yolcunun taşındığı tramvaylar ve otobüslerde salgın hastalık riskine karşı dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını artırdı.

Eskişehir'de toplu taşıma araçlarında temizlik

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi, her gün binlerce yolcunun taşındığı tramvaylar ve otobüslerde salgın hastalık riskine karşı dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını artırdı. Araç içi ve dışı rutin temizliklerin yanı sıra koronovirüse karşı koruma ve kontrol amacıyla Sağlık Bakanlığı ve United States Environmental Protection Agency (EPA) onaylı ithal biyosidal ürünlerle de araçlar detaylı olarak temizleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, halkın sağlıklı ve temiz bir ortamda seyahat edebilmesi için kent genelinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Günde 120 bine yakın tramvaylarla, 90 bine yakın otobüslerle yolcu taşıyan belediye araçları, günlük olarak araç içi ve dışı temizlik çalışması yapıyor. Son günlerde dünya genelinde etkili olan salgın hastalık riskine karşı önlemlerini arttıran belediye, Sağlık Bakanlığı ve EPA onaylı ithal biyosidal ürünlerle de düzenli olarak araç içlerinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

Araç temizliklerinin yanı sıra tramvay ve otobüs duraklarında da rutin temizlik yapıldığını belirten belediye yetkilileri, 'Hem tramvaylarımızda, hem de otobüslerimizde rutin olarak temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Son günlerde dünyada artan salgın hastalıklar nedeniyle şehir dışından getirttiğimiz Sağlık Bakanlığı ve EPA onaylı biyosidal ürünlerle de araçlarımızı dezenfekte ediyoruz. Bu hastalıklara karşı vatandaşlarımızın da toplu taşımayı tercih ettiklerinde duyarlı olmalarını istiyoruz. Yolcularımız öksürme ve hapşırma sırasında ağızlarını tek kullanımlık mendiller ile kapatır ve sık sık bol sabun ile ellerini yıkarlarsa ortak kullanım alanımız olan toplu taşımada daha hijyenik bir ortam yaratmış oluruz' dedi.

Eskişehir'de toplu taşıma araçlarında temizlik

Eskişehir, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Şehit haberlerini duyuran Hatay Valisi'nden halka uyarı: Hastanelerin etrafında yığılma olmamasını rica ediyoruz İmamoğlu'ndan İdlib paylaşımı: Acı haberler yüreğimizi yakıyor Son Dakika: İdlib'den kara haber: 22 askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 00:41:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de toplu taşıma araçlarında temizlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]