Eskişehir'de toplu taşımada "HES kodu" zorunluluğu 20 Kasım'da başlayacak - Son Dakika

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında toplu ulaşımda "HES kodu" zorunluluğunun 20 Kasım'da başlayacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kentte vakaların arttığı belirtilerek, toplu ulaşımla ilgili kararın, İçişleri Bakanlığının genelgeleri ve Sağlık Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında alındığı bildirildi.

"Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması, E-Devlet veya SMS yoluyla alınacak süresiz HES kodlarının, Eskartlar ile eşleştirilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bu kapsamda 5 Kasım tarihinde tek kullanımlık Esbilet satışını durduruyoruz Toplu taşımadan faydalanmak isteyen herkes HES kodu ile eşleştirecekleri Eskartlar ile tramvay ve otobüsleri kullanabilecek. HES Kodu ile Eskart eşleştirme işlemi yaklaşık 1 dakika süren ve toplum sağlığı için çok önemli olan bir işlem. Vatandaşlarımız süresiz HES kodları ile Eskart dolumu sırasında büfe ve marketlerden aldıkları dolum fişi üzerinde yazan Eskart numaralarını sistem üzerinden eşleştirecekler. 20 Kasım tarihinden sonra pozitif veya temaslı olan ve Eskart kullanımı gerçekleştiren herkese İçişleri Bakanlığınca cezai işlem uygulanacak. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu tarihe kadar HES kodlarını almaları ve kartları ile eşleştirmeleridir."

Açıklamada, gerekli koşulları sağlamayan kişilerin toplu taşıma hizmetinden yararlanamayacağı uyarısında bulunuldu.