Eskişehir'de toplu ulaşım zammı uygulanmaya başladı - Son Dakika

Eskişehir'de toplu ulaşım zammı uygulanmaya başladı

01.11.2020 13:45

Eskişehir'de toplu ulaşım zammı uygulanmaya başladı -Halkın çoğunluğu zammın pandemi döneminde yapılmasına ve oranlarına tepkili Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşımayan yapılan zamlar bugün uygulanmaya başlarken, vatandaşlar, zamanlara ve oranların yüksekliğinden şikayet ediyor.

Eskişehir'de toplu ulaşım zammı uygulanmaya başladı

-Halkın çoğunluğu zammın pandemi döneminde yapılmasına ve oranlarına tepkili

ESKİŞEHİR - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşımayan yapılan zamlar bugün uygulanmaya başlarken, vatandaşlar, zamanlara ve oranların yüksekliğinden şikayet ediyor.

Eskişehir'de bugün itibariyle toplu taşımada yeni ücret tarifesi uygulanmaya başladı. Buna göre; akıllı Eskart 2 lira 50 kuruştan 3 liraya, indirimli akıllı Eskart 1 lira 60 kuruştan 1 lira 80 kuruşa, tam Esbilet 3 lira 50 kuruştan 4 liraya, indirimli Esbilet ise 3 lira 25 kuruştan 3 lira 75 kuruşa yükseldi. Aktarma ücreti de 35 kuruştan 40 kuruşa çıkarıldı.

Yapılan zammın özelikle pandemi sebebi ile yaşanan ekonomik sıkıntı döneminde olması büyük tepki çekerken, vatandaşlar kararın biraz daha ötelenmesinin doğru olacağını anlattılar.

Öğrenciye toplu taşımanın bedava olması gerektiğini ifade eden Adem Göktaş, "Virüs ortamında, ekonomik kriz ortamında zamların biraz ertelenmesi daha uygun olurdu. Öğrencilere diğer ülkeler yardım ediyor Biz neden zam yapıyoruz, öğrenciye bedava olsun. 65 yaştan daha önemli onlar, ben bedava biniyorum istemiyorum ben para vereyim, öğrencilerimiz yarınımız bizim" dedi.

Cemrem Türkmen ise zamları değerlendirerek, "Her şey çok pahalı, zam kararı yerinde değil bence. Özellikle de öğrencilere için. Çünkü zaten Eskişehir öğrenci şehri diye geçiyor, ama böyle gittikçe öğrenciler de burada yaşayamaz"

Fatma Dere, zammın yanlış olduğunu belirterek, "Bence yerinde değil, zaten şu anda insanlar işsiz, korona var, insanlar çalışamıyor şu anda ben de işsizim hatta o yüzden bence hiç yerinde olmamış. Zaten öğrenciler buraya öğrenci şehri olduğu için geliyorlar, hem de uygun olduğu için, bence iyi olmamış" diye konuştu.

Ali Berkan Fındık ise zammın çok gereksiz olduğunu söyleyerek, "Bence hiç gerek yoktu zaten, öğrencilerin hali belli. Bana kalırsa tam ücrete de iyi bir zam gelmiş. Ben zaten kendimi öğrenci olarak sabah şok oldum bastığım anda. Hiç gerek yoktu bence, şu pandemi döneminde özellikle, çok gereksiz" şeklinde konuştu.

"Öğrencilere zam yapılmasına karşıyız"

Öğrencilerin zamlardan çok etkilendiğini ve halihazırda kısıtlı olan bütçelerini iyice daraltmak zorunda kaldıklarını belirterek bu zamlara karşı olduklarını ifade ettiler. Zamlar hakkındaki fikirlerini belirten emekli Erdinç Kırca, "Vatandaşlar zamları hiçbir zaman yerinde bulmaz ama şartlar herhalde onu gerektiriyor ki yapılmış. Elbette kimse hiçbir şeyin fiyatı artmasın ister, ama ülkemizde böyle bir şey mümkün görünmüyor. Bana kalırsa çok da fazla bir oran değil, makul bir zam. Demek ki olması gerekiyordu" diyerek zamların yapılmasında garip bir durum olmadığını belirtti.

"Bu zammı kınıyorum"

Zamlara karşı tepki gösterenlerden İrfan Aşikar ise, "Bu zammı doğru bulmuyorum. Burası İstanbul değil, çok büyük bir şehir de değil. Bu olacak iş değil bence. Hele şu zor günlerde olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Bu zammı kınıyorum, olmasını da istemiyorum" şeklinde konuştu. Zamlara tepkili olanlar arasında öğrenciler de vardı. Üniversite sınavına hazırlandığını belirten İrem Çiftçibaşı, "Eskişehir öğrenciler açısından çok önemli bir yer çünkü üç tane üniversite barındırıyor. Öğrenciler için ulaşım çok önemli. Bu yüzden ulaşım ücretinin artması öğrencilerin bütçesini çok etkileyecektir. Ben de bir öğrenci olarak bu durumun kötü olduğunu düşünüyorum" dedi.

Eskişehir'de toplu ulaşım zammı uygulanmaya başladı
Eskişehir'de toplu ulaşım zammı uygulanmaya başladı
Eskişehir'de toplu ulaşım zammı uygulanmaya başladı
Eskişehir'de toplu ulaşım zammı uygulanmaya başladı

Büyükşehir Belediyesi, Ekonomik Kriz, Üniversite, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de toplu ulaşım zammı uygulanmaya başladı - Son Dakika


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