Edinilen bilgilere göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı İlçesi'nde yapılan çalışmayla 250 kişiye KADES ve UYUMA programları, genel güvenlik, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve evden hırsızlık konuları hakkında bilgilendirme ve broşür dağıtımı yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Tepebaşı, KADES, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › KADES ve UYUMA programlarının bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika

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