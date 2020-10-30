Eskişehir'de toplum ulaşım fiyatlarına zam yapıldı - Son Dakika

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karar sonrası ulaşım fiyatlarında değişikliğe gidildiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 2 yıldır değişmeyen taşıma ücretlerine rağmen yükselen elektrik ve kur fiyatları, personel giderleri ve pandemi nedeniyle yarı yarıya azalan yolcu sayılarına dikkati çekilerek, ulaşım fiyatlarında zorunlu olarak artış yapıldığı belirtildi.

UKOME'nin aldığı bu karar sonrasında Akıllı ESKART fiyatının 2 lira 50 kuruştan 3 liraya, indirimli akıllı ESKART fiyatının ise 1 lira 60 kuruştan 1 lira 80 kuruşa yükseldiği kaydedilen açıklamada, "Tam ESBİLET 3 lira 50 kuruştan 4 liraya yükselirken, indirimli ESBİLET ise 3 lira 25 kuruştan 3 lira 75 kuruşa yükseldi. Yeni tarife ile birlikte vatandaşlar otobüs veya tramvaylardan aktarma yaparken 35 kuruş yerine 40 kuruş ödeyecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yeni tarifelerin 1 Kasım itibarıyla uygulanacağı bildirildi.