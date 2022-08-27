Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanması ve kente uyuşturucu madde girişinin önlenmesi amacıyla operasyon düzenlendi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda 2 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda 1 kilo 522 gram metamfetamin, 4,46 gram esrar, 2 adet tabanca ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çorap içinde uyuşturucu madde saklayan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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