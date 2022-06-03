Eskişehir'de torununu öldüren dede 20 yıl hapse mahkum edildi - Son Dakika
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Eskişehir'de torununu öldüren dede 20 yıl hapse mahkum edildi

03.06.2022 11:32
Eskişehir'de torununu öldüren dede 20 yıl hapse mahkum edildi

Eskişehir'de torununu bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.

Eskişehir'de torununu bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Ali Gölbaşı (57), maktul Alihan Gölbaşı'nın (22) yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Son savunmasını yapan sanık Ali Gölbaşı, olaydan pişmanlık duyduğunu söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ali Gölbaşı'nı "alt soydan akrabaya karşı kasten öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ali Gölbaşı ile kendisinden para isteyen torunu Alihan Gölbaşı arasında, geçen yıl kasım ayında Yeşiltepe Mahallesi Sevili Sokağı'ndaki evlerinde kavga çıkmıştı. Dedesi tarafından bıçaklanan Alihan Gölbaşı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Ali Gölbaşı tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

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