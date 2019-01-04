Eskişehir'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 283 Bin 782'ye Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 283 bin 782'ye yükseldiTÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre;

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 283 bin 782'ye yükseldi



TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir'de Kasım ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 207 adet artarak 283 bin 782 adete ulaştı.



Eskişehir'deki taşıtlar, 166 bin 906 adet otomobil, 45 bin 343 adet kamyonet, 30 bin 537 motosiklet, 23 bin 454 adet traktör, 10 bin 479 adet kamyon,3 bin 720 adet minibüs, 2 bin 692 adet otobüs, 651 adet özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Eskişehir'de Kasım 2018 ayında 7 bin 585 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam 7 bin 585 taşıt içinde otomobil 5 bin 630 ile ilk sırada yer aldı.



Ülkemizde, trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 22 milyon 850 bin 238 oldu. - ESKİŞEHİR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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