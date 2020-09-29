Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 70 bini geçti - Son Dakika

Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 70 bini geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 70 bin 250'ye ulaştı.

Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 70 bini geçti, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 70 bin 250'ye ulaştı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Bilecik'te Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 182 adet artarak, 70 bin 250'ye ulaştı. Bilecik'teki taşıtların 33 bin 878 adeti otomobil, 12 bin 62 adeti kamyonet, 11 bin 35'i traktör, 7 bin 885'i motosiklet, 3 bin 156 adeti kamyon, bin 91 adeti minibüs, 860 adeti otobüs, 283 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor. Araç çoğunluğunu otomobilin oluşturduğu Bilecik'te ağustos ayında 2 bin 45 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam 2 bin 45 taşıt içinde yine otomobil bin 401 ile ilk sırada yer aldı.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 23 milyon 753 bin 664'e ulaştı. - BİLECİK

Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 70 bini geçti

Türkiye İstatistik Kurumu, Eskişehir, Ağustos, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 11:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 70 bini geçti - Son Dakika

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