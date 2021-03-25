Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 300 bine yaklaştı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 299 bin 653'e ulaştı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Şubat ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 778 adet artarak, 299 bin 653'e ulaştı.

Eskişehir'deki taşıtların 175 bin 258 adeti otomobil, 47 bin 636 adeti kamyonet, 33 bin 921'i motosiklet, 24 bin 777 adeti traktör, 10 bin 765 adeti kamyon, 3 bin 957 adeti minibüs, 2 bin 603 adeti otobüs, 736 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 24 milyon 328 bin 780'e ulaştı. - ESKİŞEHİR