Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı artıyor
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Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı artıyor

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre; Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre artış gösterdi.

Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı artıyor, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre; Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre artış gösterdi.


Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Eskişehir'de Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 387 adet artarak 287 bin 391 adet oldu. Eskişehir'deki taşıtların, 168 bin 433'ü otomobil, 45 bin 994'ü kamyonet, 31 bin 627'si motosiklet, 23 bin 758'i traktör, 10 bin 533'ü kamyon, 3 bin 760'ı minibüs, 2 bin 624'ü otobüs, 662'ü ise özel amaçlı taşıtlar olarak açıklandı. Eskişehir'de Ağustos ayında 8 bin 291 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam 8 bin 291 taşıt içinde otomobil 6 bin 232 ile ilk sırada yer aldı.


Ülkemizde, trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 23 milyon 113 bin 30 oldu. - ESKİŞEHİR

Türkiye İstatistik Kurumu, Eskişehir, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:13 Kaynak: İHA
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