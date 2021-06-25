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Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı, devir sayısı azaldı - Son Dakika

Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı, devir sayısı azaldı

25.06.2021 17:53
Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı, devir sayısı azaldı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) tarafından açıklanan 2021 yılı Mayıs Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistik verilere göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı nisan ayın rakamını geçerek 302 bin 671 olarak gerçekleşirken, devir sayısı ise azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) tarafından açıklanan 2021 yılı Mayıs Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistik verilere göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı nisan ayın rakamını geçerek 302 bin 671 olarak gerçekleşirken, devir sayısı ise azaldı.

Eskişehir'de Mayıs ayında toplam motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 801 artışla 302 bin 671 oldu. TUİK verilerine göre, Eskişehir'de 2021 yılı Mayıs ayında 3 bin 635 otomobil, 61 minibüs, 34 otobüs, 845 kamyonet, 110 kamyon, 402 motosiklet, 181 traktör ve 7 özel amaçlı taşıtın devri yapıldı. Yapılan devir sayılarının bir önceki aya göre düştüğü görüldü. Nisan ayında Eskişehir'de 4 bin 731 otomobil, 100 minibüs, 42 otobüs, bin 163 kamyonet, 196 kamyon, 423 motosiklet, 271 traktör ve 12 özel amaçlı taşıtın devri yapıldı.

Öte yandan, kent genelindeki motorlu kara taşıtlarının 176 bin 942'i otomobil, 3 bin 981'i minibüs, 2 bin 627'i otobüs, 48 bin 079'u kamyonet, 10 bin 811'i kamyon, 34 bin 449'u motosiklet, 25 bin 021'i traktör, 761'i ise özel amaçlı taşıttan oluştu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Otomobil, Nisan, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı, devir sayısı azaldı - Son Dakika


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