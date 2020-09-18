Eskişehir'de trafik denetimi - Son Dakika

Eskişehir'de trafik denetimi
Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen denetimde, 420 sürücüye 223 bin lira idari para cezası uygulanırken, 34 araç ise trafikten men edildiği bildirildi.
Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen denetimde, 420 sürücüye 223 bin lira idari para cezası uygulanırken, 34 araç ise trafikten men edildiği bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığında yapılan açıklamada, trafik ekiplerince jandarma sorumluluk bölgesinde kent genelinde yapılan denetimlerde 4 bin 110 aracın kontrol edildiği bilgisine yer verilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 420 sürücüye ise 223 bin 151 lira idari para cezasının uygulandığı kaydedildi.
Açıklamada, 34 aracın trafikten men edildiği 14 sürücünün ise sürücü belgesine el konulduğu belirtildi.
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