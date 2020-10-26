Eskişehir'de trafik denetiminde 158 sürücüye ceza - Son Dakika

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Şehiriçi Trafik Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı.

Denetimlerde, 690 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Karayolu Trafik Kanunu'nunda yer alan "sürücü belgesiz araç kullanmak"tan 5, "sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak"tan 15, "alkollü araç kullanmak"tan 46, "alkol ölçümü yaptırmamak"tan 3, "diğer kanun maddelerini uymayan" 89 olmak üzere 158 sürücüye toplam 137 bin 781 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 7 araç trafikten menedildi.

Öte yandan, 2020 yılında 187 sürücüsünün alkollü olarak trafik kazasına karıştığı öğrenildi.