Trafik ışıklarında bekleyen araç alevlere teslim oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Trafik ışıklarında bekleyen araç alevlere teslim oldu

31.07.2022 13:48
Trafik ışıklarında bekleyen araç alevlere teslim oldu

Eskişehir'de trafik ışıklarında durduğu esnada motoru alev alarak yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Eskişehir'de trafik ışıklarında durduğu esnada motoru alev alarak yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam Eskişehir- Bursa karayolu Batıkent Kavşağı mevkiinde hafif ticari bir araçta yangın çıktı. Trafik ışıklarında duran araç motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan araca müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Müdahale öncesinde hızla yanan aracın motor kısmı tamamen küle döndü. Kullanılamaz hale gelen araç, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
KPSS öncesi yoğun trafik havadan görüntülendi KPSS öncesi yoğun trafik havadan görüntülendi
Kaynak: İHA

Eskişehir, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafik ışıklarında bekleyen araç alevlere teslim oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:00 Sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
22:56 DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
22:00 Ankara'da üç farklı alevi kurumuna saldırı gerçekleşti! Kaçan şüpheli yolda yakalandı
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
21:53 ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek
21:39 Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık karşılaşmasında Sampdoria ile berabere kaldı!
21:33 Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına Meral Akşener'den tepki geldi: Sanırsınız müjde
21:21 Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 13:48:21. #1.13#
SON DAKİKA: Trafik ışıklarında bekleyen araç alevlere teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement