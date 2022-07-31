Edinilen bilgilere göre, dün akşam Eskişehir- Bursa karayolu Batıkent Kavşağı mevkiinde hafif ticari bir araçta yangın çıktı. Trafik ışıklarında duran araç motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan araca müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Müdahale öncesinde hızla yanan aracın motor kısmı tamamen küle döndü. Kullanılamaz hale gelen araç, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Trafik ışıklarında bekleyen araç alevlere teslim oldu - Son Dakika

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