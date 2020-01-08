Eskişehir'de trafik kazası, 1 ölü 1 ağır yaralı - Son Dakika

Eskişehir'de trafik kazası, 1 ölü 1 ağır yaralı
6 saat önce
Eskişehir Seyitgazi karayolu 20. kilometrede meydana gelen ve belediye yolcu otobüsü ile bir otomobilin çarpıştığı trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:19 Kaynak: İHA
Eskişehir Seyitgazi karayolu 20. kilometrede meydana gelen ve belediye yolcu otobüsü ile bir otomobilin çarpıştığı trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. - ESKİŞEHİR
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