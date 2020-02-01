Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Onur U. (20) idaresindeki 26 EL 787 plakalı otomobil, 71 Evler Mahallesi Ertaş Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay hattının geçtiği katener direğine çarptı.

Kazada, otomobil iki ayrılırken, araçta yolcu olarak bulunan Yasin G. (18) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücü Onur U. ise 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Onur U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:01 Kaynak: AA
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