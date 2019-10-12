Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü
Son Dakika Güncel Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü

Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü

1 saat önce

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

S.O. (40) idaresindeki otomobil, Eskişehir merkez Odunpazarı İlçesi Sultandere Mahallesi Çevreyolu Bulvarında N.İ'nin (39) kullandığı otomobile arkadan çarptı.

Ağır yaralanan S.O, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski eşini satırla yaralayan saldırgana mahalleliden dayak
Alkollü sürücü, otobüs durağına daldı: 3 kadın hayatını kaybetti 16 yaşındaki çocuk annesini döven babasını öldürdü Burak Yılmaz ve Cenk Tosun gol anını anlattı: Topa dokunsam beni öldürürlerdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 17:23:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]