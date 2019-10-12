Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü
1 saat önce
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:36 Kaynak: AA
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.
S.O. (40) idaresindeki otomobil, Eskişehir merkez Odunpazarı İlçesi Sultandere Mahallesi Çevreyolu Bulvarında N.İ'nin (39) kullandığı otomobile arkadan çarptı.
Ağır yaralanan S.O, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.
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