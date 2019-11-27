Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü

6 saat önce

Eskişehir'de, bir tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği belirtilen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

Eskişehir'de, bir tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği belirtilen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre; Rahmi Yılmaz idaresindeki 34 CIE 491 plakalı tır, Eskişehir- Ankara karayolu Oğlakçı mevkinde seyir halindeyken, iddialara göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.


Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince, hayatını kaybettiği belirlenen sürücü Rahmi Yılmaz'ın cansız bedeni, Olay Yeri İncelenme ekiplerinin çalışmaları ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.


Öte yandan kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Rahmi Yılmaz, Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü
Maaşını çektikten sonra saymaya koyulan emeklinin parasını çaldı Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu Defalarca bıçaklanan genç kız 5 sayfalık notla yardım istedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 17:27:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]