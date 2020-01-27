Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü
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Eskişehir'de servis otobüsünün çarptığı bisikletli öldü.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:28 Kaynak: AA
Eskişehir'de servis otobüsünün çarptığı bisikletli öldü.
Alınan bilgiye göre, Ali T. idaresindeki 26 S 0732 plakalı servis otobüsü, Eskişehir- Ankara karayolu üniversite kavşağında İlhan Yaşar'ın kullandığı bisiklete çarptı.
Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan bisiklet sürücüsü Yaşar, hayatını kaybetti.
Ali T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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