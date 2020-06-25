Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Dolmuş sürücüsü Orhan Ç'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazada ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Eskişehir 'de meydana gelen trafik kazasında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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