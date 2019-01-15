Eskişehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
42 dakika önce
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Eskişehir
'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İ.Ş. idaresindeki 26 S 6073 plakalı servis otobüsü, Eskişehir- Afyonkarahisar
kara yolunun 25. kilometresinde Devrim Cevizci'nin kullandığı 07 MVE 07 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan Mahir Cevizci öldü, Devrim Cevizci ile Ali Özdemir
yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü İ.Ş. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:56 Kaynak: AA
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