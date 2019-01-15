Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Eskişehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

42 dakika önce

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.Ş. idaresindeki 26 S 6073 plakalı servis otobüsü, Eskişehir- Afyonkarahisar kara yolunun 25. kilometresinde Devrim Cevizci'nin kullandığı 07 MVE 07 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Mahir Cevizci öldü, Devrim Cevizci ile Ali Özdemir yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü İ.Ş. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:56 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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