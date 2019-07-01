Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu.

Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]
Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada, 7 aylık bebek hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Yaverören Mahallesi Tavşantepe mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, Kaymaz-Yaverören istikametine seyir halinde bulunan C.E. yönetimindeki 06 AU 8697 plakalı tır (06 EZ 5557 dorse plakalı) ile karşı istikametten gelen A.B. yönetimindeki 34 EAZ 82 plakalı otomobil burada karşı karşıya geldi. Yolun kısmen dar olması, tırın ise geniş olmasına bağlı şerit dışına taşarak ilerlemesi sonucu, otomobil sürücüsü ani fren yaptı. Sürücüsü A.B. direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce tıra doğru sürüklenip ön kısmına çarptı daha sonra araç yol kenarındaki tarlaya düştü.

Kazada araç sürücüsü A.B. (24), araç içerisinde yolcu olarak bulunan K.Ç. (19) ile 7 aylık bebek E.B. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, A.B. ve K.Ç.'yi ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürülürken, K.Ç.nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Ayrıca kazada yaralanan 7 aylık bebek E.B. ise kaldırıldığı ESOGÜ Tıp Fakültesinde yapılan müdahalelere yanıt vermeyerek hayatını kaybetti. Tır şoförü C.E. ise, kazadan yara almadan kurtulurken, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Öte yandan olayla ilgili ekipler çalışmalarını sürdürüyor. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 07:00 Kaynak: İHA
Eskişehir, Kaymaz, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


(Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı Yok böyle bir tutku! Otomobil fiyatına tespih satılıyor Damat kaynanasına ve kayınbabasına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı İcra yoluyla annesinden alınan küçük çocuğun gözyaşları yürek dağladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 20:09:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]