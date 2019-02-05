Eskişehir'de Trafik Kazası, 1 Ölü 4'ü Ağır 17 Yaralı
1 saat önce
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4'ü ağır 17 kişi yaralandı.
Eskişehir
'de meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4'ü ağır 17 kişi yaralandı.
Kaza sabah 08.00 sıralarında Bursa
karayolu Gündoğdu
mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çevre yolunda ilerlerken sağdan ara yöne dönmek isteyen İlyas Yıldız
yönetimindeki 10 VV 356 tıra, arkasından seyreden Serdar Ege
yönetimindeki 26 GA 295 plakalı belediye yolcu otobüsü çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi ölürken, 4'ü ağır 17 kişi yaralandı. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:18 Kaynak: İHA
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