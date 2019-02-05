Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Trafik Kazası, 1 Ölü 4'ü Ağır 17 Yaralı

Eskişehir'de Trafik Kazası, 1 Ölü 4'ü Ağır 17 Yaralı

1 saat önce

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4'ü ağır 17 kişi yaralandı.

Eskişehir'de Trafik Kazası, 1 Ölü 4'ü Ağır 17 Yaralı, System.String[]
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4'ü ağır 17 kişi yaralandı.

Kaza sabah 08.00 sıralarında Bursa karayolu Gündoğdu mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çevre yolunda ilerlerken sağdan ara yöne dönmek isteyen İlyas Yıldız yönetimindeki 10 VV 356 tıra, arkasından seyreden Serdar Ege yönetimindeki 26 GA 295 plakalı belediye yolcu otobüsü çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi ölürken, 4'ü ağır 17 kişi yaralandı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:18 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
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