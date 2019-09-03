Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de trafik kazası: 2 yaralı
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Eskişehir'de trafik kazası: 2 yaralı

2 saat önce

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Furkan Teke idaresindeki 26 GG 276 plakalı otomobil, Yukarı Söğütönü Mahallesi'nde meradan ağıllarına dönen koyun sürüsüne çarptı.

Kazada sürücü Teke ile çoban Necati Akaydın hafif yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Şehir ve Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı 10 koyun telef oldu. Koyunlar, Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından yol kenarından kaldırıldı.

Ahmet Furkan, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:10 Kaynak: AA
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