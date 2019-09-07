Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü
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Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü

27 dakika önce

Eskişehir'de bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü, System.String[]

Eskişehir'de bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.


Alınan bilgiye göre, Nebi Yılmazbilek idaresindeki 26 DN 482 plakalı otomobil, Eskişehir- Sarıcakaya karayolunun 10. kilometresinde elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada, sürücü Yılmazbilek ile araçta bulunan Erdinç Ertürk ve Burcu Öğretir yaşamını yitirdi. Cesetler olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

Sarıcakaya, Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 08:34 Kaynak: İHA
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