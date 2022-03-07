Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

07.03.2022 12:07
Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

Eskişehir'de işçi servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Eskişehir'de işçi servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kazaya giden itfaiye aracının da takla atması sonucu 2 personel yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Eskişehir Afyon karayolu 54. kilometresinde Sarıbayır köyü yakınlarında meydana geldi. Ercan A. idaresinde 26 S 6055 plakalı işçi otobüsü ile 26 ABH 156 plakalı bir otomobil, iddialara göre hatalı sollama sebebi ile kafa kafaya çarpıştı. İki araç da yol kenarındaki tarlaya sürüklenirken, kazada, otomobil içerisinde bulunan 4 kişiden 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 1 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza yerine çok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayın ilk anlarında yaralıları kurtarmak için gönderilen itfaiye aracı ise kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. İtfaiye aracında bulunan 2 personel de hafif yaralandı. Yaralı itfaiye erleri ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.

Olay yerinde hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

(Şevket Can Çikot - Aydın Sarıoğlu - Selçuk Manaz/ İHA)

Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

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Eskişehir'de servis otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü 3 yaralı- Kaza yerine giderken takla atan itfaiye aracındaki 2 kişi yaralandı Eskişehir'de servis otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü 3 yaralı- Kaza yerine giderken takla atan itfaiye aracındaki 2 kişi yaralandı İŞÇİ SERVİS OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 3 ÖLÜ, 1 YARALI İŞÇİ SERVİS OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 3 ÖLÜ, 1 YARALI ESKİŞEHİR - Servis otobüsü ile otomobili çarpıştı, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı ESKİŞEHİR - Servis otobüsü ile otomobili çarpıştı, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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