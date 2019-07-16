Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı

5 saat önce

Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralıESKİŞEHİR - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kaza Çifteler ilçesi Erbap Mahallesi Sakaryabaşı Meydanı yakınlarında yaşandı. Vedat Gönder idaresindeki 41 TV 809 plakalı hafif ticari araç, Remzi Demirel'in yönetimindeki 26 ND 267 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Figen Demirel (50), Ceyda Demirel ile Cevahir Ünal hayatını kaybetti. Kazada yaralanan, Remzi Demirel, Selver Demiral, Vedat Gönder, Reyhan Gönder, Şükrü Kantar, Kader Kantar bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık Ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 10:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kız arkadaşı ile kavga eden genç dehşet saçtı: Önce kız arkadaşını yaraladı, sonra intihar etti Niğde polisinden bağ evine kumar baskını Satın aldıkları 10 liralık uyuşturucu felaketleri oldu Kayınpederi ve kayınbiraderini öldüren damat için karar verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 03:22:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]