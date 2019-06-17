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Eskişehir'de trafik kazası: 5 yaralı

1 saat önce

Eskişehir'de iki aracın karıştığı trafik kazasında biri bebek 5 kişi yaralandı.

Eskişehir'de trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]
Eskişehir'de iki aracın karıştığı trafik kazasında biri bebek 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eskişehir Kütahya yolu üzerinde meydana geldi. Eskişehir'den Kütahya istikametine doğru sol şerit üzerinde hareket eden S.D. idaresindeki 26 AAB 286 plakalı otomobil, E.B. idaresindeki 26 DJ 076 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 26 DJ 076 plakalı otomobil, yolun kenarında bulunan su kenarına yuvarlanarak durabildi. Kazada araçlarda bulunan S.D., Y.B. (4), F.B., Z.D. ve S.Y. yaralandı. Kazanın ardından olay yerine intikal eden 112 Acil Servis ekipleri kazazedelere anında müdahale ederken, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:10 Kaynak: İHA
Kütahya, Eskişehir
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