Eskişehir'de trafik kazası: 5 yaralı
1 saat önce
Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Eskişehir Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:00 Kaynak: İHA
'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Eşref Yaşar Sezer, 26 ABN 073 plakalı otomobili ile Orhangazi
Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bankere çarptı. Kaza sonucunda sürücü Eşref Yaşar Sezer ile araçta bulunan Selma
Sezer, Nazile Selet, Cengiz Selet ile Ayça Selet yaralandı. Yaralı 5 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi ile Şehir Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
(İHA)
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